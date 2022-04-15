Владимир посетил крупный российский меценат, прямой потомок семей фон Мекк, Чайковских, Давыдовых – Денис Андреевич фон Мекк. Он провёл для всех желающих лекцию, в которой рассказал об

Владимир посетил крупный российский меценат, прямой потомок семей фон Мекк, Чайковских, Давыдовых – Денис Андреевич фон Мекк. Он провёл для всех желающих лекцию, в которой рассказал об истории своей семьи и историческом значении благотворительности в России. История меценатства семьи Мекк начинается с Надежды Филаретовны, которую называли покровительницей искусств. За свою жизнь она помогла многим известным