Горожане выберут одну из восьми зон.

Во Владимире стартовало голосование по отбору территорий для благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Свой выбор горожане старше 14 лет могут сделать на проекта. Оно продлится до 30 мая.Для участия необходимо авторизоваться через госуслуги. В списке городов выбрать Владимир и поставить галочку за одно из общественных пространств:- площадь Победы;- cквер на Добролюбова;- cквер на Сперанского;- cквер на Гвардейской;- сквер на проспекте Строителей;- Зерновский сквер;- благоустройство Девической;- сквер на Горького.Подробнее о задумках мэрии по приведению в порядок городских зон можно узнать на сайте .