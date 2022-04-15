Горожане выберут одну из восьми зон.
Во Владимире стартовало голосование по отбору территорий для благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Свой выбор горожане старше 14 лет могут сделать на проекта. Оно продлится до 30 мая.
Для участия необходимо авторизоваться через госуслуги. В списке городов выбрать Владимир и поставить галочку за одно из общественных пространств:
- площадь Победы;
- cквер на Добролюбова;
- cквер на Сперанского;
- cквер на Гвардейской;
- сквер на проспекте Строителей;
- Зерновский сквер;
- благоустройство Девической;
- сквер на Горького.
Подробнее о задумках мэрии по приведению в порядок городских зон можно узнать на сайте .