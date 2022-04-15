Владимирец разместил экстремистское видео в своих соцсетях и получил за это штраф. Проверкой установлено, что Ф. на своей пользовательской Интернет-странице в социальной сети «В Контакте» в

Владимирец разместил экстремистское видео в своих соцсетях и получил за это штраф. Проверкой установлено, что Ф. на своей пользовательской Интернет-странице в социальной сети «В Контакте» в разделе «Видео» в 2012 году разместил и хранил видеоролик, который решением суда признан экстремистским материалом и включен в Федеральный список экстремистских материалов, опубликованных на официальном сайте Министерства юстиции РФ.