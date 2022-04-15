Фонда содействия реформированию ЖКХ выделит Владимирской области средства на расселение аварийного...

Фонда содействия реформированию ЖКХ выделит Владимирской области средства на расселение аварийного жилья.Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба фонда. Средства выделяются на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.1,56 млрд. рублей перечислят во Владимирскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Пензенскую и Саратовскую области на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья.Власти Владимирской области планируют досрочно — в 2023 году — завершить программу расселения аварийного жилого фонда, признанного аварийным до 1-го января 2017-го года.Фото: www.alexnews.info/