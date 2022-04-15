Владимирские молодогвардейцы вернулись с Донбасса. Почти три недели они помогали местным жителям,...

Владимирские молодогвардейцы вернулись с Донбасса. Почти три недели они помогали местным жителям, тем, кто по разным причинам был вынужден остаться на родине. Что удалось сделать за этот срок, и что пережить? - об этом "Вестям" рассказали руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Павел Кутузов и лидер активистов организации Радужного Николай Соболев.