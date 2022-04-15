Владимирский филиал РАНХиГС посетил Александр Проханов. Писатель, журналист, общественный деятель и...

Владимирский филиал РАНХиГС посетил Александр Проханов. Писатель, журналист, общественный деятель и председатель Изборского клуба, изучающего вопросы российской государственности. Со своими читателями Александр Проханов говорил о современных патриотах и судьбе России. Репортаж Анастасии Сахаровой.Мыслить в отношении России пламенно, глобально и авангардно. Так современного патриота видит Александр Проханов. Автор более 250 книг, главный редактор газеты "Завтра", общественный и политический деятель уверен: нашей стране нужна новая творческая "элита". По его словам, старая себя израсходовала.Александр Проханов, писатель, публицист, журналист, общественный и политический деятель:- Нам необходимо будет продолжать осваивать наши великие пространства: будь то арктические или космические пространства. Нам нужна творческая, художественная элита. Которая смогла бы образ нового государства превратить в стих, в картину, в симфонию.Новый период в истории России Александр Проханов называет "грозным, но великим". В стране ощущается раскол общества. Но так всегда бывает при больших переменах. Когда рушится привычный уклад. И слабые места проявляются во всем. Многое придётся выстраивать заново.Вячеслав Картухин, директор владимирского филиала РАНХиГС:- Санкции направлены на то, чтобы вывезти из России иностранные капиталы. И для нас это новая возможность. Возможность занять те ниши, которые освобождаются.На встрече с писателем- политики, общественники, ученые, студенты, пенсионеры. Глеб Глебов - студент первого курса магистратуры РАНХиГС. Свое будущее видит в молодежной политике. А для этого направления, по словам студента, русская государственность - основа основ.Глеб Глебов, студент-магистрант РАНХиГС:- Мне очень интересно мнение различных политических деятелей по ситуации в мире, которая складывается сейчас. И хочется прислушиваться к умным людям и искать достоверные источники информации, к которым можно прислушиваться в дальнейшем.По словам Александра Проханова, сегодня для победы "Россия должна протиснуться сквозь игольное ушко". Чтобы начать новую нить: традиций, мыслей, истории.Анастасия Сахарова, Семен Карпов.Вести "Владимир"