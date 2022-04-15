Владимирским росгвардейцам – участникам специальной военной операции на Украине вручены...

Владимирским росгвардейцам – участникам специальной военной операции на Украине вручены государственные награды.Пятеро офицеров в соответствии с Указом Президента награждены медалями "За отвагу"- за личное мужество, проявленное при выполнении задач по защите государственной безопасности. Церемония прошла во Владимире. Награды нашим землякам вручил заместитель командующего Центральным округом Росгвардии полковник Алексей Сальников.