Посильную помощь беженцам предоставили и власти Александровского района. 29 человек заселили в...

Посильную помощь беженцам предоставили и власти Александровского района. 29 человек заселили в хостеле "Слобода". Несмотря на питание и кров, многие из них тяжело переживают моменты прошлого. С семьей из Мариуполя пообщалась Любовь Клюквина."Мы не защитники, мы наемники", - последнее, что услышала от националистов эта дружная семья из Мариуполя. Уже две недели Наталья, её маленький сын, мать и дочь с женихом живут в Александрове. Их разместили в хостеле "Слобода". Всего в пункте временного размещения около 30 беженцев, 8 из них - дети.Наталья Иванченко, жительница Мариуполя:- Мы жили без света, без связи, без еды. Каждый поход за водой для нас бы, как последний. мы лежали под забором, когда сокол, украинская армия стреляла с РПГ. За забором были трупы. С другой стороны были лужи крови. Нас никто не поддержал. Мы были полностью оторваны от мира. У моего ребенка, которому на тот момент не было 6-ти лет, появился пучок седых волос.Наталья уже нашла работу. Возвращаться некуда. Квартиры, за которую 15 лет платили кредит, больше нет. Как и соседей, говорит Наталья, они так и остались лежать под плитами. Руки и голос будущего зятя Ярослава до сих пор дрожат. В Мариуполе у него остались родители. Связи с ними нет. Сам он поехал в Россию за любимой.Ярослав Потриваев, житель Мариуполя:- 4-го марта был артобстрел. Полностью уничтожил мой подъезд. Надо мной все квартиры выгорели. Чудом уцелела моя квартира. Окно-то понятно выбило, разнесло все. Плита просела, правда. Но в аварийном состоянии уже все равно подъезд. Машина сгорела.//Чувствую боль на душе. Дом, где я родился, вырос, прожил всю жизнь, его просто уничтожили.Русофобию взращивали много лет, рассказывает Ярослав. В школу приходили военнослужащие, якобы защитники. На деле же они оказались "заробитчанинами" - с украинского "приезжими работниками".Ярослав Потриваев, житель Мариуполя:- Русский язык у нас был запрещен по сути. По телевидению и во всех госучреждениях говорил: "Россия - агрессор". Но у нас русские взгляды всегда были. Мы русские по крови. Как мы можем против своих же воевать и тому прочее. Почему я не пошел в армию.Всё, о чем мечтает семья - отстроить жизнь заново. Надеются, что Россия поможет восстановить Мариуполь. И что им больше не придется слышать, что их братья и сестры - враги.Любовь Клюквина, Егор Герасимов.Вести "Владимир"