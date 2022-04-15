В четверг, 14 апреля, во Владимире сгорел легковой автомобиль. Происшествие произошло на проспекте Ленина. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент

В четверг, 14 апреля, во Владимире сгорел легковой автомобиль. Происшествие произошло на проспекте Ленина. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали горение на площади 2 кв. м. В результате пожара пострадал моторный отсек автомобиля. Никто не пострадал. На пожар выезжали