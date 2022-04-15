Апрель - месяц обменных гастролей. Наш Областной театр кукол выступит в Туле, а Тульский...

Апрель - месяц обменных гастролей. Наш Областной театр кукол выступит в Туле, а Тульский государственный театр кукол приедет к нам.В эти выходные пройдёт спектакль "Серебряное копытце" по мотивам одноимённого уральского сказа Павла Бажова. Это сказка о мечте девочки-сироты встретить чудо-козлика. Добрый сюжет для маленьких - в исполнении тульских актёров с чудесными куклами и декорациями, с компьютерными эффектами и прекрасной музыкой.