Возрождение студотрядов и поддержка доноров. Во Владимире сегодня прошло итоговое заседание...

Возрождение студотрядов и поддержка доноров. Во Владимире сегодня прошло итоговое заседание Молодёжной думы при Законодательном Собрании региона.Максим Быстров, председатель Молодёжной думы при Законодательном Собрании Владимирской области:- Мы постарались реализовать как можно больше интересных социальных мероприятий для молодежи. Были внесены 2 законопроекта, которые стали региональными законами.Так в области введено звание "Почётный донор". Те, кто сдает кровь безвозмездно, будут награждены региональным знаком. Законопроект о транспортном налоге также поддержали большинство депутатов ЗакСобрания. Теперь родители детей-инвалидов сохранят льготы даже после их совершеннолетия. Напомним, с 2012 года самые инициативные и талантливые молодые люди разных профессий вносят новые законопроекты на рассмотрение в ЗакСобрание.Совещательный орган создан по инициативе председателя регионального парламента Владимира Киселева. Сегодня пятый созыв МолДумы завершил свою работу, новые возможности открываются уже перед шестым.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Ряд очень серьезных законов Владимирской области разработаны при поддержке, по инициативе членов Молодежной думы, вот сейчас разрабатывается закон о студотрядах, помните в советское время были такие студенческие отряды, которые очень хорошо себя зарекомендовали, я думаю это нужно возрождать и раз ребята сами обращаются с такими предложениями конечно мы их будем поддерживать.