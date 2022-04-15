Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии полковник Алексей Сальников вручил государственные награды росгвардейцам во Владимире. В соответствии с Указом Президента

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии полковник Алексей Сальников вручил государственные награды росгвардейцам во Владимире. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач по защите государственной безопасности, медалью «За отвагу» награждены подполковник полиции Роман Т.,майоры полиции Роман С. и Михаил Ш, старший лейтенант полиции Леонид Т, а