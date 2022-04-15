Работница попыталась оспорить действия работодателя и взыскать зарплату за время вынужденного простоя.

Фрунзенский районный суд Владимира отказался восстановить на работу сотрудницу «Владимирводоканала», которая не привилась от ковида. Об этом сообщают в пресс-службе суда.Женщину, работающую инженером-программистом, отстранили в ноябре прошлого года. У неё не было медотвода. Работница попыталась оспорить действия работодателя и взыскать зарплату за время вынужденного простоя.На заседании представители МУПа заявили, что их решение было законным, сославшись на указ губернатора. Их позицию поддержал Роспотребнадзор, привлечённый в качестве третьей стороны. Фемида встала на сторону коммунальщиков. В удовлетворении иска отказано.