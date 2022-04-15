Апелляционный суд вынес решение ужесточить наказание водителю, виновному в смерти...

Апелляционный суд вынес решение ужесточить наказание водителю, виновному в смерти человека.Приговором Ленинского районного суда города Владимира Урумбаев Р. Ш. признан виновным в нарушении лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Судом установлено, что Урумбаев Р.Ш. 24 июля 2021 года, управляя автомобилем «Hyundai Solaris» в состоянии алкогольного опьянения, при включении красного сигнала светофора не остановился, продолжил движение и выехал на регулируемый перекресток (пр-т Ленина – Ново-Ямской пер.), где совершил столкновение с автомобилем такси. Пассажиру такси в результате столкновения были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась через несколько дней в больнице.Судом Урумбаеву Р.Ш. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 9 месяцев.Прокурор обжаловал приговор в апелляционном порядке. Принимая во внимание то, что водитель совершил тяжкое преступление - грубое нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее причинение смерти человека, его неоднократное привлечение к административной ответственности за превышение скорости ранее, суд апелляционной инстанции 14 апреля 2022 года изменил вид исправительного учреждения, в котором виновный будет отбывать наказание: с колонии–поселения на исправительную колонию общего режима. Он взят под стражу в зале суда, информирует пресс-служба областного суда.