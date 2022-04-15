В их квартирах нашли крупную партию наркотиков.

Во Владимире полиция задержала троих друзей 27, 28 и 32-х лет, подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Во время обысков дома у наркодилеров изъяты пластиковые контейнеры, брикеты с растительным содержимым, полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета, предметы, используемые для фасовки, навигатор и банковские карты.«Всего более трёх килограммов гашиша, около 200 граммов кокаина и 340 граммов марихуаны», - уточнили в МВД Медиа.Через мессенджер фигуранты получали адреса тайников с оптовыми партиями наркотических средств, забирали их для расфасовки и распространяли бесконтактным способом.В ходе расследования оперативники нашли одну из закладок, в которой лежало 100 граммов гашиша.На парней завели уголовные дела. Всех заключили под стражу.