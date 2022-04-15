Осужденный взят под стражу в зале суда.

Во Владимире Р.Ш. Урумбаеву ужесточили наказание за гибель пассажирки такси. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.В июле прошлого года, управляя Hyundai Solaris, пьяный водитель не остановился на красный сигнал светофора. Он выехал на пересечение проспекта Ленина с Ново-Ямским переулком, где совершил столкновение с такси. В результате ДТП пострадала женщина, которая через несколько дней умерла в больнице.Первоначально виновнику аварии назначили пять лет колонии-поселения.«Прокурор обжаловал приговор. Пересмотрев вердикт первой инстанции, суд отправил фигуранта в тюрьму общего режима», - добавили в облсуде.Осужденный взят под стражу сразу после заседания.