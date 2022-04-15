Мировым судьей судебного участка № 6 Ленинского района города Владимира вынесен обвинительный...

Мировым судьей судебного участка № 6 Ленинского района города Владимира вынесен обвинительный приговор 55-летнему жителю г. Владимира, признанному виновным в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности.В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства установлено, что обвиняемый, находясь на техническом этаже здания Владимирского драмтеатра, осуществлял электромонтажные работы и текущий ремонт освещения балкона и зрительного зала. При проведении указанных работ для сварки электропроводов им использовался кустарно изготовленный электрический сварочный аппарат, являющийся источником повышенной опасности.В результате преступной неосторожности работника в здании театра произошёл пожар, в ходе которого было уничтожено и повреждено находящееся в помещениях театра имущество, оборудование, отделочные покрытия и конструктивные элементы здания. Тем самым театру причинен ущерб в крупном размере на сумму более 118 миллионов рублей.Принимая во внимание резонанс и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого при вынесении приговора суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 6 месяцев с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы осужденного, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.