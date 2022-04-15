Единый номер 122 продолжает работу в усиленном режиме. На неё люди обращаются и с проблемой...

Единый номер 122 продолжает работу в усиленном режиме. На неё люди обращаются и с проблемой получения льготных лекарств. Для таких вопросов выделена отдельная линия. Подробности у Юлии Шуваловой.- Давайте мы составим заявочку по лекарственным средствам. Скажите, пожалуйста, своё фамилия, имя, отчество."Не могу получить льготные лекарства". Самое частое обращение на горячую линию 122. Сотрудники регионального колл-центра отслеживают жалобы и в социальных сетях. Также в области появились и телеграм-каналы для пациентов. В день туда поступают десятки обращений.Кристина Петрова, медицинский статист регионального колл-центра:- Люди пишут о нехватка лекарственных препаратов и о других проблемах. Непосредственно происходит обработка этих инцидентов, где созваниваемся с лекарственным отделом, пытаемся как-то людям помочь. Предоставляются ответы, как им быть, что им делать.Звонки принимают 10 штатных сотрудников и 6 волонтеров - студенты медицинского колледжа. За сутки они обрабатывают больше полутора тысяч обращений. Это в том числе: запись на прием и вызов врача на дом.Необходимо позвонить по номеру 122, а после нажать цифру 5.Для вопросов, связанных с получением и назначением лекарственных средств, выделена отдельная линия. Необходимо позвонить по номеру 122, а после нажать цифру 5.Юлия Арсенина, директор Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области:- Наши жители привыкли, что нужно позвонить с утра, чтобы дозвониться - нет. В первой половине дня особенно в понедельник у нас достаточно много идет звонков и очередь от этого увеличивается, поэтому мы можем принять любой звонок в любое время, в том числе и вечернее, и после обеда. Практически нет времени ожидания. Каждый звонок сразу же принимается операторами.Все обращения операторы горячей линии передают в департамент здравоохранения. И в течение двух суток все заявители получают ответ: поступил ли препарат на склад, отгружен ли в аптеку.Горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения детей-инвалидов: тел. 8-930-839-38-92. Время работы: с 10.00 до 17.00 по буднямПо вопросам льготных медикаментов для детей-инвалидов в облздраве также работает горячая линия. Номер телефона на ваших экранах.Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области:- В день у нас обрабатывается около 20 обращений по горячей линии 122. И ещё порядка 10-12 звонков по выделенной линии для детей-инвалидов. Льготные лекарственные обеспечения - это та проблема, которая сопровождает регион не первый год, над которой мы всем департаментом трудимся над её решением.По данным департамента здравоохранения, в начале года на "отсрочке" было три тысячи рецептов. Большинство людей уже получили лекарства. Сейчас в очереди- около двухсот человек. И это число сокращается.Юлия Шувалова, Александр Чунаев."Вести-Владимир"