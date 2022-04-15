Грибной сезон объявляется открытым. Об этом сообщают жители Гусь-Хрустального. И делятся своими...

Грибной сезон объявляется открытым. Об этом сообщают жители Гусь-Хрустального. И делятся своими кадрами богатого улова в местных пабликах.Первые грибы- строчки и сморчки. Чаще всего они встречаются на песчаной почве сосновых лесов, старых березняков и ельников. Но не стоит забывать, что эти грибы- условно-съедобные. Из-за содержания токсичных веществ им необходима специальная подготовка: долгая варка, обжарка или сушка.