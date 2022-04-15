С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149515 владимирцев.

Во Владимирской области на 15 апреля выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 22 человек. Ещё 13 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, по 5 - в Петушинском и Гороховецком, 6 - в Кольчугинском, по 2 - в Александровском и Селивановском, по 1 - в Юрьев-Польском и Киржачском, 10 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Судогодском и Меленковском, по 3 - в Собинском и Камешковском, 7 - в Вязниковском и 9 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149515 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40738 заболевших во Владимире, 17641 - в Ковровском районе и 16421 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.