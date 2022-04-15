Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. По состоянию на 15 апреля все реки...

Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. По состоянию на 15 апреля все реки вскрылись ото льда. Среднесуточные изменения уровней воды на реках области составили до 23-х см. Мониторинг обстановки осуществляется при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.Всего по состоянию на 7 утра 15 апреля на территории области остаются подтопленными 2 низководных моста (Собинский и Александровский районы), 4 участка дорог (2 Александровский район, 1 Собинский район, 1 Петушинский район), 144 приусадебных участков (32 Судогодский район, 35 Киржачский район, 77 Петушинский район), 1 жилой дом (н.п. Труд Петушинского района).На контроле находится функционирование понтонной переправы через реку Клязьма в Вязниковском районе. В рамках превентивных мероприятий с 14.30 12 апреля автомобильное движение по мосту прекращено путем снятия аппарелей. Организовано пешеходное сообщение.На ближайшие сутки прогнозируется:- подтопление 8 приусадебных участков в г. Юрьев-Польский- перелив дорожного полотна водами реки Клязьма у н.п. Фрязино- подтопление водами 4-х садовых участков в СНТ «Связист» г. Владимир- подтопление 4-х приусадебных участков в Собинском районе г. Собинка, мкр. Малые Сокольники- перелив дорожного полотна в н.п. Сущево г. Владимир.В настоящее время угроза подтопления жилых домов отсутствует, жизнеобеспечение населения не нарушено. Обстановка – на контроле Главного управления МЧС России по Владимирской области, сообщают в пресс-службе ведомства.