По состоянию на 15 апреля в медорганизациях региона действуют 302 койки для пациентов с новой...
По состоянию на 15 апреля в медорганизациях региона действуют 302 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 76,2 процента из них занято (230), свободны 72 койки. 13 человек госпитализировано за сутки.
143021 пациент с COVID-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 279 человек.
Напомним, что 15 апреля в регионе выявлено 110 новых случаев заболевания коронавирусом.
За период наблюдения в области отмечено 3407 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончались от COVID-19 4 человека.