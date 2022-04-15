По состоянию на 15 апреля в медорганизациях региона действуют 302 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 15 апреля в медорганизациях региона действуют 302 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 76,2 процента из них занято (230), свободны 72 койки. 13 человек госпитализировано за сутки.143021 пациент с COVID-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 279 человек.Напомним, что 15 апреля в регионе выявлено 110 новых случаев заболевания коронавирусом.За период наблюдения в области отмечено 3407 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончались от COVID-19 4 человека.