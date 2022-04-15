На территории региона за прошедшие сутки 15 апреля лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 15 апреля лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.22 - во Владимире7 — в Вязниковском районе13 - в Ковровском районе13 - в Муромском районе10 — в Гусь-Хрустальном районе9 — в Суздальском районе6 — в Кольчугинском районе5 — в Петушинским районе5 — в Гороховецком районе4 — в Судогодском районе4 — в Меленковском районе3 — в Собинском районе3 - в Камешковском районе2 - в Александровском районе2 — в Селивановском районе1 — в Юрьев-Польском районе1 — в Киржачском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 149 515 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).