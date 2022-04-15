На территории региона за прошедшие сутки 15 апреля лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 15 апреля лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
22 - во Владимире
7 — в Вязниковском районе
13 - в Ковровском районе
13 - в Муромском районе
10 — в Гусь-Хрустальном районе
9 — в Суздальском районе
6 — в Кольчугинском районе
5 — в Петушинским районе
5 — в Гороховецком районе
4 — в Судогодском районе
4 — в Меленковском районе
3 — в Собинском районе
3 - в Камешковском районе
2 - в Александровском районе
2 — в Селивановском районе
1 — в Юрьев-Польском районе
1 — в Киржачском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 149 515 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).