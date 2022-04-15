Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области при...

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области при проведении оперативных мероприятий на территории областного центра задержаны трое местных жителей в возрасте 27, 28 и 32-х лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.Во время обысков по адресам проживания задержанных полицейские обнаружили и изъяли пластиковые контейнеры, брикеты с растительным содержимым, а также полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета, предметы, используемые для фасовки, навигатор и банковские карты.Экспертным заключением установлено, что изъятыми веществами является гашиш массой более 3 килограммов, около 200 граммов кокаина и 340 граммов марихуаны.Выяснилось, что подозреваемые, которых связывает многолетняя дружба, через мессенджер получали адреса тайников с оптовыми партиями наркотических средств, забирали их для расфасовки и распространяли бесконтактным способом.Оперативники в черте города установили местонахождение одного из тайников, из которого изъяли 100 граммов гашиша.В настоящее время следственным управлением УМВД России по Владимирской области в отношении 32-летнего и 27-летнего мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении 28-летнего мужчины – по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области