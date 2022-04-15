Во Владимирской области пройдёт тематическая «горячая линия» по вопросам вакцинации. Она будет...

Во Владимирской области пройдёт тематическая «горячая линия» по вопросам вакцинации. Она будет работать с 18 по 29 апреля в рамках Единой недели иммунизации.Проконсультироваться по вопросам вакцинации, иммунизации по эпидпоказаниям, ознакомиться с рекомендациями специалистов-эпидемиологов по вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, туберкулёза, дифтерии, коклюша и столбняка, пневмококковой и гемофильной инфекции можно будет по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-05-45. Об этом сообщила на брифинге по вопросам текущей эпидситуации представитель областного Управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.Вопрос о вакцинации крайне важен и ввиду распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Во Владимирской области уже зарегистрировано первое обращение за медпомощью из-за присасывания клеща: насекомое сняли с ребёнка в Гусь-Хрустальном районе. К счастью, среди населения региона случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека на текущую дату не зарегистрировано, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.«Плановая вакцинация против клещевого вирусного энцефалита в области не проводится. Против этого заболевания прививают людей, относящихся к профессиональной группе риска либо планирующих выезд на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории», − пояснила Юлия Каркаваниди.Фото: yar.mk.ru/