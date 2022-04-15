Во Владимирской области стартовал региональный чемпионат Абилимпикс по профессиональному...

Во Владимирской области стартовал региональный чемпионат "Абилимпикс" по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.В этом году 132 конкурсанта - школьники, студенты и взрослые специалисты. В чемпионате с каждым годом становится все больше компетенций. В программе также мастер-классы, выставки, круглые столы и ярмарки вакансий. Основной площадкой станет Владимирский экономико-технологический колледж. Победители чемпионата примут участие в национальном этапе "Абилимпикс", который пройдёт в Москве.