За последние сутки во Владимирской области выявлено 110 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 больше, чем накануне. Госпитализировано 13. Это на 13 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 110 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 больше, чем накануне. Госпитализировано 13. Это на 13 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 149 515. В лидерах по приросту Владимир – 22 заболевших за сутки. Муром и Ковров на втором месте – 13.