Среднесуточные изменения уровня воды на реках составили до 23 сантиметров.

Во Владимирской области на 15 апреля среднесуточные изменения уровня воды на реках составили до 23 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.Остаются затопленными - два моста, четыре дороги, 144 приусадебных участка и жилой дом.В ближайшие сутки ожидается: подтопление 12 приусадебных участков в Юрьев-Польском и Собинке; четырёх садов в СНТ «Связист»; перелив дорожного полотна у Фрязино и вблизи Сущево.Угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Мониторинг обстановки ведётся при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.