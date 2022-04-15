Сегодня во Владимирском союзе журналистов открыли фотовыставку чрезвычайного блогера Артёма...

Сегодня во Владимирском союзе журналистов открыли фотовыставку "чрезвычайного блогера" Артёма Ратникова.Артём, раньше он занимался раскруткой в соцсетях страниц различных проектов и брендов, сейчас сотрудник МЧС и регулярно отправляется на вызовы вместе с пожарными. Его задача - привезти качественные кадры для соцсетей и рассказать что может случится, если не соблюдать элементарные правила безопасности, передать безнадежность, которую испытывают погорельцыАртём Ратников, чрезвычайный блогер:- Каждая работа пропитана здесь запахом гари. Каждое фото - проявление героизма и мужества. Очень хочется, чтобы все посетители видели не только последствия ЧС, но и задумывались о причинах из возникновения. Потому что ни для кого не секрет, что чье-то безответственное отношение может обернуться горем не только для них, но и для окружающих.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Мы с ним познакомились поближе где-то год назад, когда Артём стал одним из спикером, одним из преподавателей школы "молодого блогера". Он вёл часы, он оказался очень интересным человеком, который может рассказывать о своем творчестве и самое главное сообщать слушателям некие может быть даже секреты блогерского мастерства.