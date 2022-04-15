Клиенты ВТБ в марте увеличили спрос на цифровые карты в 2,5 раза по сравнению с февралем. За месяц банк выпустил свыше 200 тыс. таких карт – в 4,5 раза больше, чем годом ранее. При этом 70% новых ..

Клиенты ВТБ в марте увеличили спрос на цифровые карты в 2,5 раза по сравнению с февралем. За месяц банк выпустил свыше 200 тыс. таких карт – в 4,5 раза больше, чем годом ранее. При этом 70% новых цифровых карт в первом квартале оформлялось на базе национальной платежной системы.По итогам первого квартала ВТБ зафиксировал существенный рост спроса на цифровые банковские карты. За три месяца клиенты оформили 360 тыс. таких карт – в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пиковый спрос пришелся на март: за этот месяц банк выпустил для клиентов 210 тыс. виртуальных карт. Это в 2,5 раза превышает показатели февраля и почти в 5 раз больше, чем за март прошлого года. Всего в 2021 году клиенты оформили 650 тыс. цифровых карт.Особым спросом у клиентов пользовались виртуальные карты на базе платежной системы «Мир» - на них в первом квартале пришлось 70% общего объема цифровой эмиссии, а в марте спрос по сравнению с февралем вырос в 6,5 раза.«В марте спрос на цифровые карты кратно вырос благодаря возможности мгновенно выпустить их в ВТБ Онлайн. Клиенты воспользовались этой опцией и начали активно использовать виртуальные карты на базе национальной платежной системы для оплаты покупок. Сегодня цифровой картой «Мир» можно расплатиться как в онлайн-магазинах, так и в торговых точках офлайн с помощью сервисов Samsung Pay и Mir Pay. Мы ожидаем, что в апреле спрос на виртуальные карты вернется к показателям января-февраля, так как большая часть тех, кто хотел открыть цифровые карты, уже воспользовался такой возможностью», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.ВТБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт в декабре 2019 года, виртуальных кредитных карт – в декабре 2020 года. В марте прошлого года, помимо карт международных платежных систем, клиентам банка также стала доступна виртуальная дебетовая карта «Мир». С марта этого года клиенты могут заказать кредитную «Карту возможностей» на платежной системе «Мир».Цифровая карта – это высокотехнологичная альтернатива пластику. Она оформляется в ВТБ Онлайн в несколько кликов. Сразу после этого ей можно пользоваться как полноценной картой: расплачиваться за покупки онлайн, совершать переводы, снимать наличные с помощью QR-кода и получать преимущества в рамках программы лояльности.Выпустить цифровую карту можно как в дополнение к пластиковой, так и взамен ее. Клиент может выбрать виртуальный аналог вместо перевыпуска пластика.