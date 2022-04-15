Первое место по доходам занял единоросс Михаил Максюков - 313,8 млн рублей.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области опубликовали декларации за 2021 год. Если в 2020 году 38 парламентариев заработали 247 млн рублей, то в прошлом году - 488.Первое место по доходам занял единоросс Михаил Максюков - 313,8 млн рублей. Напомним, что он возглавляет ООО «Магистраль ЛТД».Вторым стал Павел Антов - 34,4 млн рублей. Тройку замкнул гендиректор ООО «Трайтэк» Александр Нефёдов - 28,2 млн рублей.Самый низкий доход показал коммунист Антон Клюев - 285 тысяч рублей. Интересно, что руководитель фракции КПРФ Антон Сидорко получил в 2021 году 2,9 млн рублей.Самым богатым у ЛДПР стал Сергей Корнишов – 3,4 млн рублей. Справедливоросс Сергей Бирюков заработал 1,7 млн рублей.Полные сведения о доходах народных избранников доступны по .