Житель Ковровского района признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по...

Житель Ковровского района признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть мужчины40-летний житель Ковровского района признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Следствием и судом установлено, что 4 сентября 2021 года обвиняемый приехал к бывшей сожительнице. Однако около ее дома увидел молодого человека. На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес 22-летнему парню три удара ножом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.С места совершения преступления мужчина скрылся, однако через 15 минут был задержан сотрудниками полиции.Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся. С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к 8 годам 9 месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.Фото: Pexels.com