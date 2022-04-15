Житель Ковровского района отправится в тюрьму на 8,9 лет за убийство прохожего из-за ревности к бывшей сожительнице. Следствием и судом установлено, что 4 сентября 2021 года 40-летний мужчина

Житель Ковровского района отправится в тюрьму на 8,9 лет за убийство прохожего из-за ревности к бывшей сожительнице. Следствием и судом установлено, что 4 сентября 2021 года 40-летний мужчина приехал к бывшей сожительнице. Однако, около ее дома увидел молодого человека. На почве ревности между ними произошел конфликт. В ходе него мужчина нанес 22-летнему парню три удара