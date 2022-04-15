В конце марта в полицию Мурома обратилась 46-летняя местная жительница, сообщившая об исчезновении...

В конце марта в полицию Мурома обратилась 46-летняя местная жительница, сообщившая об исчезновении с ее банковского счета 32 тысяч рублей. В ходе работы оперативники установили, что дама в ноябре прошлого года познакомилась с 33-летним мужчиной, с которым после недолгой переписки они стали встречаться.Мартовским утром женщина проснулась и увидела, что сожителя дома нет, а со счета списаны деньги. Подозреваемого разыскали и задержали, молодой человек вину отрицать не стал и сознался, что выяснил пароль от телефона и пин-код банковской карты подруги, чем и воспользовался — деньги он перевел родственнице, которая ни о чем не догадывалась, и затем обналичила и передала ему всю сумму, рассказывает «Муром24».В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.Фото: Pexels.com