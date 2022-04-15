В Суздале будут судить местного жителя за покушение на дачу взятки сотруднику полиции Межрайонной...

В Суздале будут судить местного жителя за покушение на дачу взятки сотруднику полицииМежрайонной прокуратурой в ходе проверки лесопользователей установлен факт сбыта неустановленным лицом индивидуальному предпринимателю заведомо незаконно заготовленной древесины.По данному факту материалы проверки направлены в ОМВД России по Суздальскому району для решения вопроса об уголовном преследовании.В ходе проверочных мероприятий установлено, что предположительно сбыт древесины осуществлялся жителем Суздаля, который с целью прекращения проверки по делу пытался передать старшему оперуполномоченному ГЭБиПК ОМВД района взятку в размере 30 000 рублей.Однако оперуполномоченный деньги не принял, отказавшись от их получения, и пресек противоправные действия предпринимателя, сообщив в дежурную часть ОМВД района.Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью. 31 марта 2022 года уголовное дело по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.