А как например был связан Герцен с владимирским губернатором Курутой. И как выглядел бал в...

А как например был связан Герцен с владимирским губернатором Курутой. И как выглядел бал в губернском Владимире 19 века? Федор Лалакин приглашает шагнуть в прошлое.И путешествия ему, как все на свете надоели, он возвратился и попал как Чацкий с корабля на бал.Безудержная кадриль, элегантная мазурка, нарядные дамы и галантные кавалеры. Бал в позапрошлом веке был излюбленным развлечением. Обычно его давали по громкому случаю. Этот тоже не стал исключением. За основу сюжета реконструкторы взяли бал посвященный назначению Владимирского губернатора Ивана Эммануиловича Куруты членом Правительствующего сената.Иван Курута вошел в историю как один из любимейших хозяев губернии. Александр Герцен дал ему краткую, но пожалуй очень точную характеристику: Курута - умный грек. За свою жизнь Владимирский губернатор удостоился всех значимых орденов империи, в том числе и высшего - ордена Андрея Первозванного. Даже на прощальном балу Курута обсуждал с подчиненными рабочие дела: выпуск газеты, учреждение почты, театра, гимназии. И между делом обедал и танцевал.Дмитрий Никитин, руководитель клуба исторического танца:- Мы занимаемся историческим танцем, есть, конечно другие виды танцев, они наверно более интересные, но нам интересна история и мы изучая историю, изучаем костюмы, изучаем танцы, мы читаем древние, ну не древние, а старинные документы,исторические в которых танцы описаны, мы их реконструируем, существует большое сообщество в России и за рубежом много известных реконструкторов танца, которые занимаются историческим танцем.Кроме участников клуба приглашения на бал получили танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.Эйнар Петандер, гость из Швеции:- Очень красивый бал, хороший и много людей здесь и очень красивые костюмы.Красивые костюмы заслуга самих участников - кто-то шил на заказ у мастеров, кто-то - сам по старинным фотографиям. Все образы получились эффектными и близкими к историческим оригиналам.Александра Ковалева-Серебрякова участница из Москвы:-Это платье 30-35х годов, точно по картинке 36 года, оно бально-эпотажное, то время, когда черные, бальные платья имели право быть, отделанные белым, они считались не траурными, а именно такими авантажно бальными.Танцы неотъемлемая часть любого бала. Английский контрл данс, русская французская кадриль и многое другое было перенесено реконструкторами со страниц старинных книг и пособий в наше время.Вера Ушкевич, педагог исторического общества "Феникс":- В 18 веке танцы в основном были для того, чтобы показать себя именно, как ты хорошо умеешь что то делать, то в 19 веке в основном все танцы идут на взаимодействие внутри небольшого коллектива, то есть сета, которым вы встали в танец.Атмосферу бала в уездном городе 19 века воспроизвели с предельной точностью. Забытая история ожила в танце. После бала так и хотелось выйти на улицу и окликнуть кучера фразой: "Карету мне, карету!"Федор Лалакин Александр Чунаев Вести Владимир