Более 100 тысяч детей из Владимирской области отправятся в летние оздоровительные...

Более 100 тысяч детей из Владимирской области отправятся в летние оздоровительные лагеря.Напомним, что 3 апреля 2023 года во Владимирской области начался прием заявок в летние оздоровительные лагеря.В 2023 году бюджет детской летней оздоровительной кампании составит более 500 миллионов рублей. Больше 151,2 млн рублей направляют на круглогодичный отдых более 5 тысяч ребят, рассказала на пресс-конференции министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова.На оплату полной стоимости путёвки в профильных организациях, а также проезда к местам отдыха и обратно из областного бюджета выделено 151,2 миллионов рублей. В 2022 году было 142 миллионов рублей.В этом году во Владимирской области планируется открыть 28 загородных оздоровительных лагерей. Это на 1 больше, чем в прошлом году, 347 лагерей дневного пребывания и 5 лагерей труда и отдыха.Запланировано 114 профильных смен различной направленности, в них примут участие более 16 тыс. детей.Глава Министерства образования напомнила, что в нашем регионе доля родительской платы за путёвку в лагеря не может превышать 20 процентов, остальное – компенсируется из бюджета. При этом родители вправе подать заявление на любой лагерь из реестра, который размещён на сайте ведомства.В зоне особого внимания региональных властей – отдых детей участников СВО наряду с ребятами, находящимися в трудной жизненной ситуации.С 2024 года начнется капитальный ремонт и строительство детских лагерей.«Заявку подготовили, рассчитываем стать участниками этой программы. В области есть «законсервированные» лагеря, а также такие, где закрыта часть корпусов. А это потенциал для развития», – отметила Светлана Болтунова.Фото pxfuel.com