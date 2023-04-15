Православная Пасха наступит 16 апреля.

Православная Пасха наступит 16 апреля.Православные христиане в следующее воскресенье, 16 апреля, отметят святую Пасху. В списке церковных праздников она занимает первостепенную роль и олицетворяет день воскрешения Иисуса Христа. Разумеется. верующие россияне будут поздравлять друга друга, передавая благую весть, а также соберутся за традиционным столом с куличами и крашеными яйцами.Однако в век современных технологий у людей есть возможность совместить приятное с полезным. Российский экологический оператор призвал граждан соблюдать нормы экологии при праздновании Пасхи. В ведомстве напомнили о необходимости утилизации отходов, коих накопится больше обычного.По данным , в РЭО подчеркнули важность соблюдения принципов осознанного потребления. Так, необходимо сократить количество товаров с лишней упаковкой, а также раздельно собрать мусор.К примеру, яйца для варки и окрашивания лучше покупать в картонных, а не пластмассовых упаковках, потому что она считается совершенно неэкологичным материалом и не перерабатывается в нашей стране. Чтобы не копить ненужную упаковку от красителей, лучше пользоваться натуральными ингредиентами.Кроме того, в РЭО призвали не оборачивать яйца на Пасху в термопленку – она тоже не перерабатывается. Аналогично и с куличами – приобретать стоит лишь те, которые упакованы в картон.