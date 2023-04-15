Какой предмет остается самым популярным в ЕГЭ среди владимирских школьников? Во Владимирской...

Какой предмет остается самым популярным в ЕГЭ среди владимирских школьников?Во Владимирской области идёт подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Заявления на участие в ЕГЭ в области в 2023 году подали 5558 человек (из них 4883 – выпускники текущего года), в ОГЭ – около 12 тысяч человек. Об этом сообщила Светлана Болтунова, министр образования и молодёжной политики Владимирской области.Выпускники области уже определились с выбором предметов. Самым популярным остаётся обществознание, его выбрали 50 процентов участников ЕГЭ и 60 процентов участников ГИА-9. На втором месте – информатика. Этот предмет планирует сдавать 21 процент участников ЕГЭ и почти 49 процентов участников ОГЭ. Также в топе у сдающих ЕГЭ – биология, история, физика и химия. Популярный выбор девятиклассников – география и биология.Также Светлана Болтунова рассказала об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в нём приняли участие 726 учеников 9-11 классов из всех муниципальных образований области по 22 учебным предметам. Самыми «продуктивными» территориями по количеству победителей и призёров стали города Владимир, Ковров и Муром.На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников нашу область представят 24 ученика из Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова, Мурома, Вязниковского, Меленковского, Суздальского и Юрьев-Польского районов.Фото pxfuel.com