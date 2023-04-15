Возможно ли попробовать искусство на вкус? Картины художников Владимирской школы живописи украсили...

Возможно ли попробовать искусство на вкус? Картины художников Владимирской школы живописи украсили пасхальную выпечку. Попробуем с Ольгой Яцык.Владимирская земля - кладезь памятников архитектуры и живописи. Один шедевр может вдохновить на создание иной, не менее ценной работы. Можно ли представить, что сюжет картины сойдет с полотна и обретет форму? Для владимирских мастеров пасхальной выпечки нет нереальных задач. Искусство и здесь не имеет границ.Ольга Яцык:- Уже совсем скоро мы будем встречать светлый праздник Пасхи Христовой. Его главный символ - кулич - будут освящать в каждом храме Владимирского региона. Во множестве рецептов хранятся культура и история целого народа.Именно кулич, а, точнее, хлеб стал вдохновением для команды ресторана "лаки дак". Вплести культурное наследие в каждый новый проект - вот их основная задача. Уже не первый год накануне Пасхи ребята стремятся порадовать жителей и гостей Владимира чем-то особенным. В этот раз творческий союз с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником принес богатые плоды.Мила Гладкова - директор гастробистро "Lucky Duck":- Мы достаточно часто дружной командой выбираемся в какие-то эстетические путешествия. Оказались в "палатах" на выставке владимирских художников и так явно осознали, что хлеб такой тонкой нитью проходит через всю культурную историю России. Мы поняли, что впереди такой светлый праздник Пасхи, где мы можем до каждого жителя нашего региона донести, собственно, этот символ.Названия у куличей тоже необычные. На выбор: шоколадный кулич из теста бриошь с ганашем и меренгой, либо с цукатами и кремом франжипан. Даже звучит вкусно!Ольга Яцык:- Пасхальные куличи, как отдельный вид искусства. Начиная от названия и заканчивая начинкой. Их авторы вдохновлялись работами со основателя Владимирской школы пейзажной живописи Кима Бритова.Фактура куличей напоминает фактуру картины "Зима в Загорске". Бритов - художник широких панорам старых городов. Около трех тысяч картин за шестьдесят лет творческой деятельности - богатое наследие. В основном, это деревенские и городские пейзажи. За счет техники объемных мазков, снег на картине "Зима в Загорске" действительно кажется рыхлым. Так играют тени.Надежда Севастьянова - сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Объемного мазка владимирские живописцы достигали разным путем. Это могло быть просто изобилие краски, а могла быть краска с секретным наполнителем. В России, в советское время, российские художники пытались разгадать этот состав и называли его замечательным словом - владимирская бодяга. Но разгадать так и не удалось.Зато можно попробовать на вкус. Все, кто успел насладиться праздничной выпечкой, будто окунулись в атмосферу полотна - так говорят авторы проекта. Вот та самая повозка с хлебом, которая стала основой необычного проекта.Мила Гладкова - директор гастробистро "Lucky Duck":- Ну, невероятно вкусно. Мы, на самом деле, всей командой просто не могли оторваться. Мой самый любимый - это по технологии пнеттоне. Он влажный, сочный и просто невероятный.Украшены куличи праздничными открытками с изображением картин владимирских художников. Кроме Бритова можно увидеть работу Мокрова "Майский вечер". Вот так искусство родной земли становится ближе. Его можно не только увидеть, но и попробовать на вкус.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир