Горячий тренд в мире моды.

Горячий тренд в мире моды.Лукииз экокожи — один из самых горячих трендов в мире моды за последнее время. Ониидеально сочетают в себе стильный дизайн и экологическую осознанность. Болеетого, такие вещи очень универсальны и могут использоваться как для повседневныхнарядов, так и для элегантных образов. Мы поговорили с Александром Кузиковым,главным стилистом интернет-магазина Shopping Live, и выяснили, какие вещи изэкокожи стоит приобрести и как составить с ними актуальный лук.Брюкиэтом сезоне стоит присмотреться к нескольким модным фасонам: имеются в видучиносы, бананы, клеш.Чиносыиз экокожи — отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно, но при этомчувствовать себя комфортно. Это модель с зауженными штанинами и среднейпосадкой. Она хорошо сочетается с блузами и рубашками, поэтому подойдет длясоздания классического делового образа.Бананыимеют высокую посадку, широкие манжеты и свободный крой, который делает ихочень комфортными для носки. Такие брюки отлично сочетаются с топами, рубашкамии свитерами, поэтому с ними можно создать стильный образ для любого случая. Напрогулку по городу можно дополнить их однотонной оверсайз-футболкой икроссовками на объемной подошве. А вот для романтического свидания бананы изэкокожи можно сочетать с бра, бадлоном из блестящей сетки и босоножками нанебольшом каблуке.Брюки-клешимеют широкие штанины, расширяющиеся к низу от бедра или от колен. Этот фасон всочетании с экокожей добавит образу дерзости, особенно если вы используете ещеи яркие элементы. Например, кожаный клеш можно надеть с топом сочногооранжевого или ярко-розового цвета и рубашкой или пиджаком из экокожи.Дополнить аутфит можно трендовыми объемными цепями на шее или запястьях. Дляболее спокойных образов можно выбрать футболку или водолазку нейтральных цветови сочетать их с объемными серьгами и актуальными лоферами.РубашкиРубашкииз экокожи — элемент гардероба, который никогда не выходит из моды. Средимодных фасонов можно выделить прямые, приталенные и оверсайз. Оверсайз-рубашкиотлично смотрятся с узкими джинсами и юбками А-силуэта. Прямые фасоны, как иприталенные, можно носить с брюками более свободного кроя и летящими юбками. Новажно учитывать нюанс: классическая рубашка должна быть заправлена или накинутаповерх топа в расстегнутом виде, а прилегающую модель лучше носить застегнутойнавыпуск, подчеркнув талию кожаным поясом.Рубашкиможно носить как отдельно, так и в сочетании с кожаными брюками, юбками илишортами. Такая комбинация позволит получить стильный тотал-лук из экокожи,который будет уместно смотреться и в офисе без дресс-кода, и на вечеринке. Самыебазовые варианты — рубашки черного, бежевого и серого цветов и оттенка мокко.Но в этом сезоне можно смело экспериментировать с яркими цветами: красным,голубым, зеленым, бордовым. Они могут быть однотонными или с принтами —например, с трендовым змеиным узором. Но не переборщите: экокожа — акцентныйматериал, поэтому украшений и разнообразия цветов в таком образе должно бытьминимум.БомберыЭтикуртки идеально подходят для создания стильного и современного образа. Самыепопулярные фасоны бомберов из экокожи в этом сезоне — это укороченные куртки сширокими рукавами и объемными плечами, а также модели с воротником-стойкой идекоративными молниями.Актуальнаяцветовая гамма варьируется от черного и темно-синего до самых ярких, напримеркрасного и изумрудного. Бомберы из экокожи хорошо сочетаются с джинсами икедами, позволяя создать стильный образ в жанре кэжуал. Не стоит убирать курткудалеко даже в том случае, если вы предпочитаете более женственные наряды:одетая поверх воздушного платья или струящейся юбки, она добавит лукуэлегантности и подчеркнет нежность наряда за счет контраста. Лучше всегобомберы сочетаются с обувью на плоской подошве, такой как кеды или лоферы.КостюмыКостюмыиз экокожи — стильный и элегантный выбор для любого случая.В офис можно выбратькомплект из кожаных брюк свободного кроя, объемного пиджака такого же цвета иматериала, а также однотонной водолазки или футболки. Еще один вариантсдержанного лука — комплект из кожаных оверсайз-пиджака и юбки длины миди срубашкой или блузкой без лишнего декора. Для неформальной обстановки рубашкустоит заменить на кроп-топ или даже кружевной бралетт, который придаст образуромантичный оттенок. Или можно выбрать кожаные брюки прямого покроя с высокойталией и кожаный корсет, надетый поверх белой свободной рубашки, — идеальноесочетание для праздничного вечера, в котором вы точно будете выглядеть как собложки.