Мэрия Владимира на Пасху организует дополнительные автобусные маршруты. 16 апреля в праздник Пасхи...

Мэрия Владимира на Пасху организует дополнительные автобусные маршруты.16 апреля в праздник Пасхи мэрия Владимира традиционно организует дополнительные маршруты общественного транспорта.Для жителей города, которые поедут к местам упокоения своих близких на городских кладбищах, будут работать четыре дополнительных автобусных маршрута.Маршруты составлены так, чтобы пассажирам было удобно уехать из разных районов города:- площадь Победы — кладбище «Улыбышево» - с 6.30 до 15.30 (70 рублей);- Суздальский проспект, 5 - кладбище «Улыбышево» - с 6.30 до 10.30 (70 рублей);- ул. Гагарина, 10 — кладбище «Байгуши» - с 6.30 до 15.30 (60 рублей);- кладбище «Улыбышево» - кладбище «Байгуши» - с 7.00 до 15.00 (60 рублей).Право бесплатного проезда на маршрутах предоставляется героям Советского Союза, героям Российской Федерации, героям Социалистического Труда, героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы, почётным гражданам Владимирской области, почётным гражданам города Владимира и детям до 7 лет (без предоставления отдельных мест для сидения).Фото pxfuel.com