Настоящая сенсация на подиумах.

Настоящая сенсация на подиумах.Цветметаллик и переливы в одежде стали настоящей сенсацией на подиумах и в уличноймоде. Цвет металлик и аксессуары с металлическим отливом — сейчас это популярный выбор для любого случая, от повседневнойноски до более формальных мероприятий. Александр Кузиков, главный стилистинтернет-магазина Shopping Live, рассказал нам про главный тренд этого сезона иподелился идеями, как составить стильный образ с блеском во всех смыслах этогослова.Металликв одеждеМеталлическиеоттенки придают вещам глубину, текстуру и яркость. Благодаря этому, любойнаряд, в котором есть металлический оттенок, становится более выразительным. Ктому же этот цвет позволяет использовать более простые формы и линии, поэтому втаком образе вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.Чтобысоздать гармоничный образ, комбинируйте металлические мотивы с более спокойнымиэлементами одежды. Например, можно надеть свои любимые однотонные джинсы, однотонныекроссовки и водолазку или топ яркого цвета с металлическим переливом. Другойвариант —плиссированная юбка цвета металлик с черной блузой и туфлями на небольшомкаблуке. Блестящий акцент придаст даже самому простому образу шарма. Асверкающие тотал-образы стоит оставить для вечеринки — в них вы точно не останетесь без внимания.Металлик сочетается с самыми разными материалами, от кожи и текстиля до тонкихпрозрачных тканей, поэтому можно дать волю фантазии.Металлическийперелив используется в широком спектре цветов, от серебряного и золотого дорозового золота и графита. В зависимости от выбранного цвета, можно создатьразличные эффекты. Если вы хотите поэкспериментировать с цветами, то можнокомбинировать разные оттенки металлика, создавая интересный переливающийсяэффект. Но помните, что всегда лучше сделать более лаконичный наряд и дополнитьего украшениями, чем переусердствовать с цветами.Металликв обувиОбувьв цвете металлик можно носить как на каждый день, так и на вечеринку. Дизайнерыпредлагают широкий выбор актуальных моделей разных оттенков и степени блеска.Лаконичныесеребристые туфли в стиле 90-х можно носить в офисе с классическим костюмом илиплатьем, чтобы добавить нотки эксцентричности и индивидуальности. На вечеринкеметаллическая обувь будет выглядеть привлекательно и смело, особенно еслисочетать ее с мини-юбкой или платьем. Для прогулок по городу лучше выбратьблестящие кеды, которые придадут вашему образу непринужденности и подчеркнутчувство стиля. А для теплой погоды стоит запастись сверкающими светлымибосоножками на плоской подошве или невысоком каблуке. Главное при составленииобраза — не забывать о балансе между яркими цветами и металлическими оттенками.если к сверкающей обуви вы еще не готовы, то можете остановиться на моделях сдеталями в этом стиле: цепочками, блестящим декором или металлическойфурнитурой.Металлв аксессуарахэтом сезоне в тренде украшения из золота и серебра. Смелые модницы могутпозволить себе аксессуары с крупными металлическими элементами, чтобы создатьинтересный акцент на вашем образе. Например, объемные серьги-кольца илиожерелье с крупным металлическим кулоном. Еще один вариант — комбинировать стильные металлическиецепочки разных размеров на шее, запястье или даже на поясе.Если обилие металла — это слишком смело, на помощь придут лаконичные колье или фаланговые кольца. Такие детали подчеркнут уникальность и стиль ихобладательницы, а наряду добавят праздничности. Даже неброские металлическиекнопки, цепочки и заклепки в качестве декора на рубашках, брюках и юбкахсделают ваш стиль неповторимым.Дизайнерычасто используют аксессуары из золота и серебра, чтобы подчеркнуть форму иструктуру одежды, а также для большей глубины образа. Так что не бойтесьследовать этой модной тенденции и сочетайте металлические элементы с простымиформами.