В воскресенье 16 апреля 2023 года православные христиане празднуют Пасху. Православная Пасха —...

В воскресенье 16 апреля 2023 года православные христиане празднуют Пасху. Православная Пасха — христианский праздник, который почитается всеми верующими. На Руси этот праздник справляли всегда весело и с большим размахом. К нему готовились, соблюдая семинедельный Великий пост.В Страстную седмицу (неделя перед Пасхой) шло активное приготовление к празднику. Наводили порядок в домах и хозяйственных постройках, готовили пасхальные блюда, которые в ночь с субботы на воскресенье, или утром в воскресенье освящали в храмах.История христианской Пасхи связана с приходом сына божьего, Иисуса Христа, его смертью и Великим Воскрешением.В Россию Пасха пришла только в X веке в связи с принятием православия на Руси. Праздник сразу полюбил русский народ. Для каждого это был важный символ близости, связи с Богом. Издавна люди скупали десятками яйца, а при встрече - обменивались ими.Традиция красить яйца появилась после того, как Мария Магдалина принесла дары римскому императору Тиберию. Императору она сообщила «Христос Воскрес!», на что тот ответил, что этого не могло произойти, как не может яйцо из белого стать красным, после чего яйцо в момент покраснело.Принято считать, что красные яйца на Пасху олицетворяют кровь Христа, которую он пролил во спасение людей. Яйцо на Пасху символизирует и Гроб Господень — мёртвое снаружи, но содержащее в себе жизнь.Как встретить праздник?В ночь перед Пасхой верующие также собираются в храме, чтобы встретить праздник. Лучше всего приходить заранее, так как у каждого святого места в эту ночь собираются большие очереди людей. Церемония начинается после 23 часов. В храме находится плащаница, изображающая положение во гроб Спасителя. Именно вокруг неё собираются прихожане. Священники читают канон Великой Субботы, в котором говорится о погребении Христа. По окончании плащаница уносится в алтарь. Во время церемонии верующие могут освятить яйца и куличи.В день Пасхи заканчивается Великий пост, поэтому теперь верующий человек может позволить себе традиционную трапезу. Пасхальное утро начинается с традиционных угощений — яиц, кулича и творожной пасхи.Что можно делать на Пасху?Верующему необходимо посетить всенощную службу. Начинается таковая в каждом православном храме накануне вечером. А под утро люди несут провизию, чтобы батюшка благословил.Молиться о живых и усопших. Испрашивать царствия небесного для душ.Сегодня принято радоваться, веселиться, читать духовные тексты.Сегодня нужно ходить в гости к родителям с подарками.Что нельзя делать на Пасху?Нельзя проявлять жадность, скупость, злость, зависть, разводить слухи, лгать, преувеличивать.Не полагается слишком долго спать. Несмотря на то, что это всё же праздник, когда можно расслабиться и отдохнуть, стараются встать пораньше, лучше с первыми лучами солнца или даже раньше.Убирать помещения, мыть и мести полы, протирать окна.Не выносят мусор, не выкидывают какие-либо вещи из дома — можно благополучие вынести, нарушить атмосферу дома.В этот Светлый Праздник принято поздравлять словами: «Христос Воскрес!», на что поздравляемый должен ответить: «Воистину Воскрес!».Фото - Мария Сулимова, ГТРК "Владимир"