Накануне светлого праздника Пасхи во Владимире опять расцвело чудо-дерево. Горожане и гости областной столицы уже нарекли его Деревом жизни.

Накануне светлого праздника Пасхи во Владимире опять расцвело чудо-дерево. Горожане и гости областной столицы уже нарекли его Деревом жизни.40 тысяч символов этого дня – деревянные яйца украсили 20-метровую липу в парке Пушкина. Место выбрали неслучайно. С площадки открывается прекрасный вид на Успенский собор и пойму Клязьмы. Посмотреть на рукотворное чудо традиционно приходят жители и многочисленные туристы.Эту акцию проводят уже четвёртый раз. В этом году авторы проекта бесплатно раздали 10 тыс. деревянных заготовок. Их покупают на деньги баскетбольного клуба «Владимирские львицы».Недавно организаторам позвонил житель Омска и подробно расспросил об акции. В этом году он уже не успеет, а в следующем обязательно подарит такое же дерево своему городу и его жителям. «Пусть как можно больше людей вдохновятся нашим проектом, тогда, возможно, наше деревце зацветёт в разных точках страны и даже мира», — надеются организаторы.В акции традиционно участвуют семьи владимирцев, коллективы предприятий, школы и детские сады города.Ирина Пименова, пос. Садовый:«В этом году вместе с детьми раскрасили два десятка яиц. Приятно теперь приехать в город и искать их на дереве. Так и праздник становится ближе!»Среди участников прошлых лет есть и известные личности: певец Лев Лещенко, художник Никас Сафронов, актёр Дмитрий Певцов, шоумены Михаил Галустян и Дмитрий Нагиев и другие.Организатор акции Максим Тюканов:«Уже в первый же день приёма заявок мы раздали две тысячи деревянных писанок! Это говорит о важности нашего проекта, он нужен людям, его ждут. Мы видим улыбки, слышим многократные спасибо. Всё это говорит о том, что мирное, творческое и духовное начало нужно всегда и всем».