Накануне светлого праздника Пасхи во Владимире опять расцвело чудо-дерево. Горожане и гости областной столицы уже нарекли его Деревом жизни.

Накануне Пасхи во Владимире в четвёртый раз расцвело чудо-дерево - его уже нарекли Деревом жизни. 40 тысяч деревянных яиц украсили 20-метровую липу в парке Пушкина. Место выбрали неслучайно. С площадки открывается прекрасный вид на Успенский собор и пойму Клязьмы.В этом году авторы проекта бесплатно раздали 10 тыс. деревянных заготовок - их расписали семьи владимирцев, коллективы предприятий, ученики школ и детских садов города. Среди участников прошлых лет есть и известные личности: певец Лев Лещенко, художник Никас Сафронов, актёр Дмитрий Певцов, шоумены Михаил Галустян и Дмитрий Нагиев и другие.