Весна зовет на прогулку. И сегодня Татьяна Лысова приглашает пройтись по улице Герцена. Именно...

Весна зовет на прогулку. И сегодня Татьяна Лысова приглашает пройтись по улице Герцена. Именно весной 1838 года произошло значимое событие в жизни писателя. Все вам расскажем.Навеки утеряна. Татьяна Лысова рассказывает: на месте здания детсада в конце 17 века и до 30-х годов прошлого столетия стояла церковь в честь Илии Пророка. Называли ее Ильинской, как и несколько улиц в восточной части старого Владимира. В 1912 году в ней отпевали защитника Щипки, генерала Николая Григорьевича Столетова.Татьяна Лысова, экскурсовод:-Как писали владимирские Епархиальные Ведомости: приход считался самым интеллигентным в городе. нужно понимать, что неподалеку была духовная семинария. Селились священники, писатели.Все лишь несколько метров от центральной улицы , и будто - в другой эпохе. Именно по Ильинской 185 лет назад молодой Александр Герцен ехал венчаться с Натальей Захарьиной. Улица связана лишь с этим единственным, хоть и значительным, эпизодом в жизни писателя и обоснованно носит сегодня его имя. День венчания Герцен подробно описал в романе "Былое и думы".Татьяна Лысова, экскурсовод:- 8 мая Герцен тайно привез любимую Натали , а сам ринулся на поиски священника.Большая Ильинская 29. Дом титулярного советника Константина Смирнова - друга отца Герцена - и стал укрытием для влюбленных. Здесь же неподалеку жил и священник, согласившийся на "неблагое дело"- тайную свадьбу. По его требованию Герцен заручился и поддержкой архимандрита в Богородице - Рождественском монастыре. Вот только планы чуть не сорвались- архимандрита не оказалось на месте в нужный момент.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Что делать- уже вечер, после 22 часов их не венчали, а нужно уехать в Ямскую слободу, обратились к духовнику и тот испил чаю с ромом и сказал- да обвенчай ты молодых.Для влюбленных все сложилось удивительным образом.- А в конце венчания в церкви объявился и сам архимандрит..И благословил молодых. Так что брак был не совсем тайным, с благословения церкви.Интересный факт: молодым прислуживал дед знаменитого писателя Николая Златовратского- священник Николо-Златовратской церкви. От него и пошла их звучная фамилия. Сам писатель жил в этом доме № 39. Он выстроен на месте ранее сгоревшего . В августе 1861- го к Златовратским приезжал в гости сам Николай Добролюбов. Критик дружил с дядей писателя- Александром . Бывшие сокурсники по пединституту вместе хотели выпускать прогрессивный журнал, но не позволила местная цензура. Добролюбову Николай Златовратский посвятит цикл воспоминаний.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Причем я бы хотела уточнить первый владимирский писатель, т.е. человек который родился вырос и творил во Владимире на нашем местном материале. Последующий уже был Солоухин с Владимирскими поселками.Народническая проза Златовратского основана на местном колорите. В начале 20 века было издано полное собрание сочинений в 2 томах. Писатель получил и почетное звание- Академика по разряду изящной словесности. А вот в школах Златовратского не проходят. Дом писателя так прекрасно сохранился благодаря реставрации, которую провели сотрудники фонда кино-фотодокументов- он располагался здесь в 60-е годы. А напротив не менее яркая точка улицы Герцена. Табличка на здании №22 напоминает , что проживал здесь молодой марксист Николай Евграфович Федосеев. Это к нему в августе 1893 года во Владимир в первый и в последний раз приезжал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Он был одним из организаторов забастовки мануфактуре Морозова в селе Никольское в Орехово-Зуеве. И его в очередной раз заключили во Владимирский централ.не выпустили- не случилось.С Федосеевым связана и история трагической любви - рассказывает Татьяна. Во время отсидки в питерских " Крестах" революционера навещала от подпольного Красного Креста Мария Гопфенгауз. Она была старше его на 13 лет , считала себя некрасивой, "махнула на себя рукой" - как говорится, вся отдалась борьбе за свободу. Но судьба подарила ей встречу с Федосеевым. Во Владимире влюбленные добивались разрешения повенчаться, но получили отказ из-за разницы в возрасте. Вскоре жизнь обоих трагически оборвалась. Сосланный в Верхоленск. Федосеев был оклеветан завистниками и обвинен в воровстве кассы. Марксист не вынес травли и покончил с собой. Через несколько дней после его смерти (ему было 29)- застрелилась в Архангельске и Мария Гопфенгауз.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Эти люди не жалели ни себя, ни других, поэтому у них все и получилось.Улица Герцена - действительно, самая что ни на есть интеллигентная - подтверждает Татьяна. В 21 доме, например, проживал сын настоятеля Успенского собора Василий Иванович Доброхотов. В 1849 г он был назначен редактором неофициальной части Владимирских губернских ведомостей. Автор знаменитых книг об истории Успенского, Дмитриевского соборов. Исследователь старины даже однажды при раскопках во дворе своего дома обнаружил изразцы керамической плитки прошлых веков. Оказывается на этом месте раньше находились кафельные заводы. Соседом Доброхотова был Константин Тихонравов - владимирский Нестор-летописец, основатель первого городского музея. Его дом №23 сохранился в неизменном виде, но его состояние вызывает опасения краеведов. Как и эти особняки известного купеческого рода Муравкиных. Еще 2 года назад их должны были стереть с лица Владимира. Сегодня они включены в реестр Объектов культурного наследия. Усадьба середины 19 века и пристройка к ней уже по проекту архитектора Якова Ревякина. В советские времена здания использовали как больничные учреждения. Какая судьба ждет их в дальнейшем? Были мнения, что здесь могли бы появиться музей меценатства или даже ЗАГС. Но Улица Герцена и сегодня заставляет погружаться в думы - о былом, настоящем и будущем.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести- Владимир