Прокуратура Владимирской области требует привести памятники героям Великой Отечественной войны в...

Прокуратура Владимирской области требует привести памятники героям Великой Отечественной войны в надлежащее состояние.Прокуратура Гороховецкого района провела проверку мемориалов в память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.Установлено, что ряд памятников находятся в ненадлежащем состоянии: покрытие бюстов Героев Советского Союза Н.Ф. Краснова, И.П. Корчагина, А.М. Кузнецова в д.Арефино, д.Чулково и с.Фоминки, памятник погибшим войнам в годы Великой Отечественной войны в д. Арефино, скульптура «Солдат на Братской могиле», а также братские могилы умерших от ран в 1941-1945 годах в г. Гороховец повреждены и имеют трещины, сообщает прокуратура Владимирской области.По результатам проверки прокуратурой района главам муниципальных образований Фоминское, Куприяновское, Денисовское, а также директору МУ «Управление городского хозяйства» внесены представления с требованием привести памятники в надлежащее состояние.Устранение выявленных нарушений находится на контроле районной прокуратуры.Фото pxfuel.com