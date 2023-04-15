С 2020 года жители Владимирской области направили в ПОС Госуслуги 113 983 жалоб. Платформа...

С 2020 года жители Владимирской области направили в ПОС "Госуслуги" 113 983 жалоб.Платформа обратной связи (ПОС) позволяет посетителям направлять официальные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по разным видам вопросов. Также можно участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Пилот по ее внедрению начался в 2019 году. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства цифрового развития Владимирской области.Написать в ПОС можно:• через портал «Госуслуг»;• через электронные формы «Сообщить о проблеме» на сайтах и официальных страницах социальной сети ВКонтакте исполнительных органов региона, администраций муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений;• через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»Основная цель платформы - это быстрое решение актуальных проблем жителей регионов. Она позволит получать объективную информацию об актуальных проблемах и принимать необходимые меры для их решения. В целом ПОС обеспечивает единый стандарт подачи обращений граждан в органы власти и организации.С начала внедрения платформы обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» жители Владимирской области направили 113 983 сообщений. 112 184 из них уже решены. Остальные 97 432 из них - в сроки до 10 дней. 1 485 в данный момент находятся в работе.За время работы ПОС в регионе (с конца 2020 года) жителей области больше всего волновали такие темы как:- Обращение по проблемам медицины;- Автомобильные дороги;- Дворы и территории общего пользования;- Мусор;- Благоустройство.Платформа обратной связи создавалась с целью облегчения жителям взаимодействовать с органами государственной власти через интернет, а госорганам быстрее и более прозрачно обрабатывать поступающие заявки.Фото pxfuel.com