В жизни всегда есть место сказке, особенно, когда она наяву.

жизни всегда есть место сказке, особенно, когда она наяву.К северо-западу от Казани на расстоянии около 150 км есть городокс нетипичной для центральной части России архитектурой. Йошкар-Ола, благодаря современнойзастройке из красного кирпича, по-европейски ярким крышам и башням намосковский манер, гордо встречает взгляды приезжих. Гостей в столице Марий Эл приветствуетбронзовый Йошкин кот, зазывая скорее сесть рядом на лавку. Дух волшебства исказки витает на каждом шагу.Всем, кому не хватило феерии набережной Брюгге и ее окрестностей,впору отправиться на улицу Советскую. Возле кремля, в закоулках городскойреальности прячется компания любимых героев детства.Музей сказок под открытым небом — это оригинальныйскульптурный комплекс, навевающий ностальгию вне зависимости от возраста.Малышей сюда водят вспоминать и угадывать персонажей, ну а взрослые делаютостановку по зову сердца и радуются не меньше детей.Вот же они: Колобок и курочка Ряба, старик со старухой уразбитого корыта. Кого только ни встретишь за углом дома — одни знакомые.Пока ходишь-бродишь, на балконе Иван Царевич с лукомупражняется. Лягушку из сказки от него далеко посадили, зато красавица ВасилисаПремудрая при нем, да и с русалкой на ветвях скучать не приходится.Из окна с ухмылкой глядит царь Салтан, да и подслушиваетвовсю.Дело у него важное — царицу в сказку выбирает по наставлениюПушкина. Хороши девицы, одним словом — марийки.А пока Доктор Айболит занят по долгу службы, ЛисаПатрикеевна во всю развлекается. Знает, что работа — не волк.В музее оживают не только сказки, но и басни. Проказницамартышка, осел, козел и косолапый мишка готовятся выступать на "голубомогоньке".На столбе сидит и далеко глядит бабка Йошка. Это Яга в стильном городском амплуа.По соседству с ней еще и Кощей устроился. В сундуке у него заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце – игла.Музей занимает ограниченное пространство, но при этом дает безграничную волю фантазии. Мысленно погружаясь в волшебную историю, человек трансформирует вектор объективной реальности. Если детей сказка в игровой форме знакомит с окружающим миром, то взрослым причудливые персонажи напоминают обычных людей, которые повстречались на жизненном пути.Законы сказки практически идентичны законам Вселенной. Жизнь полна чудесных моментов и мечты обязательно сбудутся, но только если ты по-настоящему добрый и смелый персонаж со светлой душой.